Минкультуры Украины внесло Моргенштерна в перечень угрожающих нацбезопасности лиц
Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины внесло российского музыканта Morgenshtern в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошел российский музыкант Алишер Валеев (сценический псевдоним Morgenshtern), пишет interfax.by
Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 181 человек.
16:55 29/04/2021
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