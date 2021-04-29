+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Инспекторы "прочесали" и выловили 16 сетей, из которых освободили около 300 кг рыбы

Инспекторы природоохраны провели рейд на озере Споровском масштабный рейд, в котором участвовало несколько экипажей из областной и межрайонных инспекций Брестской области, сообщили в Госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте.

"Инспекторы "прочесали" озеро специальными орудиями и извлекли из воды 16 сетей общей длиной более километра. При этом выпустили в водоем десятки особей отборной рыбы. По визуальным оценкам браконьерский улов составил не менее 300 кг", - отметили в ведомстве.

Там напомнили, что за незаконный улов в период нереста нарушителям придется возмещать вред в тройном размере. Например, каждая особь леща обойдется в 9 базовых величин (Br261). А если ущерб достигнет 100 базовых величин, может быть возбуждено уголовное дело.

 
На Споровском благоприятные условия для нереста, при большой площади (1140 га) средняя глубина водоема составляет всего 1,4 м. Сейчас в озере активно нерестится лещ.

ФОТО: gosinspekciya.gov.by
interfax.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Павел Знавец
Сяду в скорый поезд.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]