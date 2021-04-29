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Ноэль Курран заявил, что Беларусь пришлось отстранить от участия в Евровидении в этом году, так как страна несколько раз выдвигала песни, призывающие «не выражать несогласия», хотя организаторы осознавали риск того, что такое решение может привести к политизации музыкального конкурса.





Курран заявил, что ЕВС, посоветовавшись с экспертами по поводу текста песен, предложенных Белтелерадиокомпанией, четко понимал, что необходимо делать. Как сообщается, первая песня, «Я научу тебя», включала «скрытые политические подтекст и смыслы», а слова второй песни также посчитали слишком связанными с политикой.





— Мы консультировались вне нашей организации, а также имели свои собственные опасения и решили отстранить их (участников от Беларуси — прим. ред.) или запретить им участвовать в этом году, — заявил Курран. — Это сложно, знаете, сложно мониторить песни на предмет политического подтекста, политического посыла. Этот [посыл], как нам показалось, был предельно понятным, учитывая то, что происходит в Беларуси на фоне того, что случилось с момента президентских выборов в прошлом году.





По мнению генерального директора EBC, подобными мерами не стоит слишком увлекаться, так как это создает прецеденты, и в следующем году вполне можно будет столкнуться с потоком аналогичных жалоб на различных исполнителей.





Напомним, 11 марта Европейский вещательный союз (ЕВС) заявил, что песня «Я научу тебя», с которой «Галасы ЗМеста» собирались участвовать в конкурсе «Евровидение», не соответствует его правилам. Белорусской стороне предложили изменить песню или отправить новую композицию, соответствующую правилам ЕВС.





Позже глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт заявил, что Беларусь готовит новую песню для участия в конкурсе, так как у страны есть время до конца марта.





21 марта стало известно, что группа «Галасы ЗМеста» подготовила две новые песни для «Евровидения». Однако позднее организаторы конкурса заявили, что, тщательно изучив новый материал, пришли к выводу, что он также нарушает правила.





— Поскольку Белтелерадиокомпания не смогла подать подходящую заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни «Евровидение» в мае, — говорилось в заявлении организаторов.

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