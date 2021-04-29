







Насколько сейчас загружена Городская клиническая инфекционная больница и можно ли вакцинироваться, не дожидаясь шести месяцев после болезни, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал заместитель главврача столичной инфекционки Святослав Вельгин.





— К сожалению, такого ожидаемого спада не наблюдается. Мы надеемся, что он все-таки наступит рано или поздно, но для этого надо предпринять некоторые усилия. Клиника (инфекционная больница Минска. — Прим. авт.) специализированная, мы с первого дня работаем с COVID-19 и никогда не выходили из него, поэтому полные спады заболеваемости мы ощущаем мало. Ситуация у нас сейчас осложняется тем, что мы, помимо помощи пациентам с коронавирусом, помогаем тем, кто заражен и другими инфекциями, — рассказал врач.





Сейчас один корпус больницы отведен под все инфекционные заболевания и два корпуса работают под COVID-19. Все койки, предназначенные для пациентов с коронавирусом, на данный момент загружены полностью — в больнице находятся около 110 зараженных.





— В этих условиях желательно соблюдать меры предосторожности, чтобы оградить себя и окружающих от инфекции, которая, к сожалению, может приводить к смертельному исходу. Основная рекомендация — соблюдение социальной дистанции и ношение масок, — добавил С. Вельгин.





При этом в аптеках города СИЗ на данный момент более чем достаточно.





О штаммах и вакцинации





Как отметил С. Вельгин, учитывая наличие различных штаммов вируса, отслеживать их непросто и дорогостояще. Новые мутации ковида отличаются повышенной способностью передачи от человека к человеку. Эффективным способом защиты при этом считается вакцинация.





— Хорошо, что у нас началась вакцинация, и хорошо, что у нас меняется отношение людей — от недоверия до принятия. После перенесенной инфекции антитела могут выработаться в малом количестве, поэтому подстегнуть свой иммунитет даже после заболевания неплохо. Раньше подразумевалось, что после инфицирования нужно переждать до шести месяцев, сейчас эти сроки снизились до трех и даже двух месяцев, — добавил специалист.