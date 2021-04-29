В историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж» новый директор. Им стал редактор районки
Директором Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" назначен Дмитрий Ященко. Ранее он работал главным редактором газеты "Несвижские новости".
Дмитрий Ященко / БЕЛТА
29 апреля нового руководителя представлял министр культуры Анатолий Маркевич. Как сообщает пресс-служба Минкульта, он в своей речи перед коллективом учреждения обратил внимание "на том, что в рамках мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи и укреплению белорусской государственности... поставлены серьёзные задачи по дальнейшему развитию объектов музея-заповедника, созданию новых экспозиций, реализации новых проектов, развитию туристического потенциала".
Предыдущий директор Сергей Климов был уволен в декабре прошлого года. Он правил 10 лет. В августе 2020-го после президентских выборов над Несвижским дворцом был поднят бело-красно-белый флаг. Видимо, это и стало основанием для увольнения, передает Еврорадио.
13:30 29/04/2021
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