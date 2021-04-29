Гродненским врачам запретили пользоваться на работе гаджетами

В нерабочее же необходимо соблюдать самоцензуру, а также «анализировать свои высказывания, фото- и видеоматериалы на предмет недопущения конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации учреждения».





Приказ главврача датируется 22 апреля. В документе сказано, что до 3 мая необходимо с персоналом провести учебные занятия и рассказать о порядке распространения информации о состоянии здоровья пациентов.





Мы проверили — документ подлинный. Гродненские врачи, которые работают в этой клинике, рассказывают, что копия приказа несколько дней назад появилась в больничной группе в вайбере.













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Вариант такого приказа был и при прошлом главвраче, но там был запрет только на операционную и фотофиксацию, — говорит один из медиков.





Пока с приказом многих не ознакомили, но, по словам медперсонала, в некоторые отделения уже принесли копию документа — под подпись.





— В больнице около двух тысяч сотрудников. Плюс студенты. Некоторым устно и без подробностей сказали, что нельзя будет пользоваться телефонами, но многие о нововведении ничего не знают. Но, например, фотографировать пациентов и выкладывать в Сеть давно запрещено во всех медучреждениях страны, — рассказывают врачи. — В «грязных» зонах мобильниками и так не пользуются. Нельзя телефоны брать в кабинеты, где стоит дорогая аппаратура, работа которой может быть нарушена мобильной связью. Ну и во время операции врач точно не будет пользоваться телефоном.





Медикам пока непонятно, как все будет на практике.





— Например, выложил в соцсеть фотографию в халате — это нарушение или нет? Надо позвонить срочно коллеге из другой больницы — а в приказе написано, что в рабочее время можно пользоваться только стационарными телефонами, — как это сделать оперативно? Всегда быстрее связаться в мессенджерах. Пока все как-то непонятно.





Получить оперативный комментарий от руководства клиники TUT.BY пока не удалось.



