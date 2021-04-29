«Белавиа» снова полетит в Венгрию и Черногорию





В пресс-службе перевозчика сообщили, что полеты в Венгрию планируется выполнять дважды в неделю – по средам и воскресеньям. Вылет в Будапешт будут осуществлять в 12:30 с прилетом в 13:15 по местному времени. Обратный рейс намечен на 13:55, самолет приземлится в Минске в 16:35.





А уже в эту пятницу, 30 апреля, возобновятся авиаперевозки между Беларусью и Черногорией. Минск и Тиват свяжет чартерное сообщение. Отправление первого рейса запланировано на 12:05 по минскому времени. Самолет приземлится в одноименном аэропорту на побережье Которского залива и Адриатического моря. Также Тиват можно рассматривать как транзитный пункт назначения по дороге в Хорватию, пишет 1prof.by.



















