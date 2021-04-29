



После этого подросток потерял сознание.





В этот момент в доме находились двое детей — 12 и двух лет. Еще один ребенок находился у соседей. Родителей дома не было, пишет charter97.org со ссылкой на МЧС.





До прибытия спасателей 12-летний подросток спас своего младшего брата. Один из очевидцев, подбежав к дому, увидел, как мальчик держал на руках ребенка. На лице и руках у него, помимо ожогов, были порезы, а остекление окна кухни в жилом доме было разбито. Очевидец забрал с рук мальчика ребенка, после чего тот потерял сознание. Бригадой скорой медицинской помощи с ожогами различной степени тяжести и порезами рук и лица подросток был доставлен в больницу. Состояние крайне тяжелое.





Пожар ликвидирован спасателями. В результате огнем уничтожены крыша, имущество, повреждены стены жилого дома. Причина происшествия устанавливается.



