



Напомним - поправки предлагают разрешить нанимателям увольнять работников, пропустивших работу из-за отбывания административного ареста. Белорусы составили петицию, с просьбой отказаться от введения этих поправок, им ответили и в Минтруда и в Палате представителей.





Три тысячи белорусов отреагировали на возможность изменения трудового законодательства и подписали обращение к депутатам и представителям Минтруда.





“Неисполнение работником трудовых обязанностей по не зависящим от него причинам не может рассматриваться как дисциплинарный проступок”, — пишут авторы петиции.





“Анонсированные изменения в Трудовой кодекс противоречат Конституции, постановлению Пленума Верховного Суда от 28.06.2012 № 4, иным нормативным правовым актам и создают препятствия для реализации гражданами права на труд. Они будут дискриминировать работников, имеющих административное взыскания в виде административного ареста, перед иными работниками. А также создадут напряженную ситуацию на рынке труда вследствие непрекращающегося беспричинного административного преследования граждан Беларуси”, — говорится в заявлении.





Заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Иван Гордейчик ответил на петицию. В своем ответе депутат сослался на “национальную безопасность”.





“Необходимость и предлагаемые меры дополнительного совершенствования отдельных подходов в регулировании вопросов дисциплины и порядка в трудовых коллективах направлены в первую очередь на обеспечение национальной безопасности и защиту общественного порядка в стране. В этой связи проводимая работа по изменению законодательства в настоящее время носит превентивный характер”, — указано в ответном письме из Палаты представителей.





Не оставили без ответа обращение граждан и в Минтруда. По их мнению, отбывание административного ареста не является уважительной причиной и в этом случае они стоят на страже интересов нанимателя.





“Вместе с тем полагаем, что утверждение о том, что отсутствие на работе по причине отбывания административного взыскания в виде ареста является уважительной причиной для работника, нарушает права и законные интересы нанимателя, поскольку он несет потери в связи с противоправными действиями работника, которые повлекли привлечение к административной ответственности”, — говорится в ответе ведомства.





«Как сушить белье?» — еще одна петиция из множества





Эта петиция не единственное обращение граждан к белорусским властям. Телеграф рассказывал о еще одной из множества петиций и обращений граждан к Государству за последнее время.





Белорусы создали петицию, которую уже подписали более 1000 человек. В ней они требуют от Минского и Могилёвского горисполкомов подробно рассказать, как сушить на балконе вещи БЧБ-расцветки.





Авторы обращения сослались на новости СМИ, в которых в последнее время появились сообщения «о привлечении физических лиц к административной ответственности по статье 24.23 КоАП за вывешивание флага на окне внутри квартиры».





«В этой связи просим объяснить нам условия вывешивания для сушки на застекленном балконе одежды бело-красно-белой расцветки (иных предметов с аналогичной расцветкой), чтобы указанные действия не являлись массовым мероприятием (одиночным пикетом), и не нарушали статью 10 Закона Республики Беларусь от 30.12.1997 № 114-З «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», — говорится.