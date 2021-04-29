Найден способ нейтрализовать коронавирус за секунду





Эффективность применения тепла для успешной нейтрализации COVID-19 была продемонстрирована и раньше, но в предыдущих исследованиях воздействие температуры длилось от одной до 20 минут, что является непрактичным. Специалисты построили новую экспериментальную установку, состоящую из отрезка трубы из нержавеющей стали, через которую проходит раствор, содержащий коронавирус. Труба нагревается до высокой температуры, однако вирус испытывает тепловое воздействие лишь в течение нескольких секунд.





Оказалось, что он может быть нейтрализован за значительно более короткое время, чем считалось ранее. Если раствор нагреть почти до 72 градусов Цельсия в течение примерно полсекунды, то титр вируса снижается в 100 тыс. раз, что достаточно для нейтрализации вируса и предотвращения передачи человеку. Этот метод может применяться в существующих системах кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления.