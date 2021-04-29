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Традиционно к празднику Воскресения Христова, который православные верующие в 2021 году отметят 2 мая, в Беларусь доставят благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Израиль дал разрешение прибыть за святыней делегациям из 11 государств, в том числе из Беларуси, Украины, России, Молдовы, Грузии. Также в списке страны, в которых проживает большое количество православных - Болгария, Кипр, Греция, Румыния, Польша и Казахстан.





Самолетам из этих стран разрешено прибыть в аэропорт Иерусалима несмотря на коронавирусные ограничения для иностранцев, сообщает ria.ru. По традиции, в Великую Субботу, день перед Пасхой, когда христиане еще переживают искупительную смерть Иисуса Христа, у храма Гроба Господня соберутся верующие, чтобы молиться о снисхождении святого огня. Если это вновь произойдет, от благодатного огня зажгут свечи и лампады, чтобы доставить их в разные страны к Пасхе.







