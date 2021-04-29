+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Израиль разрешил делегациям из 11 государств, в том числе и Беларуси, прислать самолеты за благодатным огнем к Пасхе

За день перед праздником огонь из Гроба Господня планируют доставить в Минск.

Фото: YouTube

Традиционно к празднику Воскресения Христова, который православные верующие в 2021 году отметят 2 мая, в Беларусь доставят благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Израиль дал разрешение прибыть за святыней делегациям из 11 государств, в том числе из Беларуси, Украины, России, Молдовы, Грузии. Также в списке страны, в которых проживает большое количество православных - Болгария, Кипр, Греция, Румыния, Польша и Казахстан.

Самолетам из этих стран разрешено прибыть в аэропорт Иерусалима несмотря на коронавирусные ограничения для иностранцев, сообщает ria.ru. По традиции, в Великую Субботу, день перед Пасхой, когда христиане еще переживают искупительную смерть Иисуса Христа, у храма Гроба Господня соберутся верующие, чтобы молиться о снисхождении святого огня. Если это вновь произойдет, от благодатного огня зажгут свечи и лампады, чтобы доставить их в разные страны к Пасхе.
Источник: Павел Мицкевич, kp.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Павел Знавец
Сяду в скорый поезд.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]