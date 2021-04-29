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Умер единственный участник первой миссии на Луну, так на ней и не побывав

Легендарный астронавт Майкл Коллинз скончался от рака. Ему было 90 лет, сообщила семья Коллинза в Twitter.

Фото: BBC

Представители NASA в официальном сообщении отметили, что «нация потеряла настоящего пионера и пожизненного защитника исследований». Майкл Коллинз был пилотом командного модуля «Аполлон-11». Он единственный из команды не ступал на поверхность Луны, так как оставался в командном модуле, за что его часто называли «самым одиноким человеком в истории». 

Посадку на Луну модуль совершил 21 июля 1969 годf. В команде с Коллинзом был Нил Армстронг и Базз Олдрин. Майкл единственный не побывал непосредственно на Луне. Но за три года до легендарной миссии на Луну он совершил выход в открытый космос с космического корабля «Джемини X», пишет Office Life.
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