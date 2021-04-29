



"При злокачественных опухолях полости рта и глотки применяются все виды специального лечения: хирургические вмешательства, лучевая терапия и химиотерапия. При этом хирургический метод является обязательным компонентом противоопухолевого лечения", - пояснила заведующий лабораторией онкопатологии головы и шеи с группой онкопатологии ЦНС ГУ РНПЦ имени Н.Н. Александрова дмн Жанна Колядич.





Она обратила внимание на сложность анатомии и функциональную важность ротоглотки и органов полости рта. Данные факторы определяют важность значения выбора хирургического доступа, обеспечивающего доступность опухоли и позволяющего осуществить ее моноблочное удаление, максимально сохранив качество жизни пациенту после операции. "Образующиеся пострезекционные дефекты нередко требуют пластического замещения, неизбежно сопровождаются выраженными функциональными нарушениями, что в ряде случаев заставляет отказаться от хирургического вмешательства в пользу консервативных методов лечения", - пояснила специалист.





Новый метод трансоральных лазерных резекций позволит выполнять малоинвазивные радикальные хирургические вмешательства, не ухудшая онкологические результаты лечения, отмечают специалисты.





"Согласно доступным литературным данным, трансоральные лазерные резекции по сравнению с открытыми операциями имеют лучшие функциональные результаты: значительное сокращение длительности пребывания пациента в стационаре до 3-10 дней, длительности зондового питания, ранняя деканюляция, снижение частоты послеоперационных осложнений до 3,33%", - рассказала Колядич.









В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова, где начали внедрять данный метод лечения, при выполнении трансоральных лазерных резекций используется СО2-лазер AcuPulse 40 DUO производства фирмы Lumenis с длиной волны 10,6 мкм.





Врачи отмечают явные преимущества лазерных резекций по сравнению с классическими хирургическими вмешательствами: они позволяют рассекать ткани бескровно в асептических условиях с минимальным повреждением.





Показаниями к трансоральным СО2-лазерным резекциям являются опухоли слизистой оболочки дна полости рта, подвижной части языка, щеки, ротоглотки, гортани 1–2 стадии.





"Применение СО2-лазера является золотым стандартом в лечении опухолей головы и шеи, о чем свидетельствуют результаты зарубежных клинических исследований и собственный опыт. Внедрение трансоральных лазерных резекций в клинической практике онкологов в Республике Беларусь будет способствовать улучшению функциональных результатов лечения без нарушения принципов онкологического радикализма", - отметила Колядич.

В последнее десятилетие в Республике Беларусь регистрируется рост заболеваемости, и как следствие, смертности от злокачественных опухолей головы и шеи. Так, заболеваемость злокачественными опухолями головы и шеи увеличилась с 14,0 на 100 тыс. населения в 2010 г. до 19,2 в 2019 (темп прироста +37,1%) и с 11,6 до 16,7 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста (темп прироста +44,0%). Смертность от онкопатологии головы и шеи увеличилась с 8,2 на 100 тыс. населения в 2010 г. до 10,8 – в 2019 г. (темп прироста +31,7%). Лидирующие позиции занимают такие опухоли визуальной локализации, как опухоли ротоглотки, языка (исключая корень), дна полости рта, миндалины.





В РНПЦ онкологии и медицинской онкологии им. Александровна в то же время отмечают, что современные возможности противоопухолевого лечения привели к увеличению продолжительности жизни, о чем свидетельствует увеличение 5-летней скорректированной выживаемости пациентов, получивших лечение по радикальной программе, с 39,1±1,0% (в 2010 г.) до 45,8±1,4% (в 2019 г.).







