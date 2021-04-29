+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Минске водитель бросил каршеринговый авто прямо на проспекте, его протаранил грузовик

В Минске арендадор каршерингового автомобиля бросил машину прямо посреди проспекта Независимости, чем спровоцировал ДТП. Вероятно, в машине закончился бензин.

В Минске водитель бросил каршеринговый авто прямо на проспекте, его протаранил грузовик
Авария произошла в районе Восточного (Московского) кладбища. Как рассказали в ГАИ Минска, водитель грузового "Пежо" двигался по проспекту Независимости на выезд из города – по направлению к МКАД и не успел среагировать на стоявший в третьей полосе каршеринговый автомобиль "Фольксваген", врезавшись в легковушку.


От удара каршеринговую машину выбросило на встречку. К счастью, в аварии никто не пострадал.


Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливается водитель легковушки, пишет interfax.by.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Павел Знавец
Сяду в скорый поезд.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]