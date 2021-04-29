Авария произошла в районе Восточного (Московского) кладбища. Как рассказали в ГАИ Минска, водитель грузового "Пежо" двигался по проспекту Независимости на выезд из города – по направлению к МКАД и не успел среагировать на стоявший в третьей полосе каршеринговый автомобиль "Фольксваген", врезавшись в легковушку.









От удара каршеринговую машину выбросило на встречку. К счастью, в аварии никто не пострадал.









Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливается водитель легковушки, пишет interfax.by.







