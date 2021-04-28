Таким образом они отреагировали на критику со стороны сына президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Вице-премьер Сердар Бердымухамедов посчитал, что толпы у магазинов дискредитируют его отца. Об этом сообщает туркменская служба радио "Свобода"* - радио "Азатлык".





В Туркменабаде сотрудники полиции запрещают очереди у магазинов больше чем из четырех человек, рассказал радиостанции житель города. Остальные граждане, не попавшие в число четырех первых покупателей, вынуждены ждать в подъездах соседних домов, пока не подойдет их очередь.





"Товары также продаются через черный ход, а не через главный вход в магазин. Если кто-то захочет протестовать, полиция угрожает арестовать его и исключить из очереди в качестве наказания", - добавил житель Туркменабада, беседовавший с журналистом 26 апреля.





В столице Ашхабаде стоять у магазинов запрещено полностью. Запреты введены на фоне продолжающегося экономического и продовольственного кризиса в республике и роста потребности населения в субсидированных товарах.





В государственных магазинах субсидированные товары отпускаются с 6 до 8 утра. В месяц на одного человека обычно продается по литру хлопкового и подсолнечного масла, килограмму сахара и килограмму риса. Изредка в продаже попадаются куриные яйца и окорочка.





Граждане, которые не смогли отоварить свой продуктовый паек в первом квартале года, лишаются возможности его купить. "Паек прогорает. Об этом покупателей предупреждают продавцы в государственных магазинах", - отмечает издание.





фото носит иллюстративный характер





13 апреля в городе Мары на юге страны около тысячи человек ждали возможности купить по два килограмма замороженного мяса в одни руки. Оно продавалось за 36 манатов за килограмм - это около 10 долларов США по официальному курсу и около одного - по ценам валютного черного рынка.





Мясо было со специфическим неприятным запахом, но продавцы уклонились от ответов на вопросы о его происхождении. В итоге мясо смогли купить около 50 человек. Торговля началась в 5:30 утра, а уже через полчаса запасы мяса иссякли. Остальные покупатели, отстояв очередь, ушли с пустыми руками.





До этого горожане вообще не могли купить мяса в течение двух недель. В надежде дождаться поставки дюди собирались в очереди в 2 часа ночи и простаивали до утра.





Еще хуже обстоит дело с поставками продовольствия в сельской местности. Во многих селах муку и растительное масло не привозят в течение полугода.





Часто в нагрузку к еде жителям приходится покупать дополнительные товары. Например, портреты президента. Проблемы у граждан возникают и с наличными деньгами, что приводит к натуральному обмену на черном рынке. Сообщается о случаях ареста тех граждан, которые игнорируют запреты создавать очередь или проявляют недовольство. Некоторых покупателей, проявляющих способность к самоорганизации и созданию очередей, штрафуют под предлогом нарушения социальной дистанции.





На фоне роста цен и дефицита возле магазинов и на рынках возникают давка, ссоры и драки. Когда в один из дней ворота Зеленого рынка в городе Мары открыли на полчаса, а в 6:00 закрыли, распродав весь товар, люди начали пинать ворота и открыто ругать президента. "Кричали, что президент хочет голодной смерти людям и детям. В это время несколько полицейских начали выкручивать людям руки и пытались забрать в полицию. Но толпа бросилась к полиции и отбила задержанных", - сообщил 13 апреля корреспондент "Азатлыка". По его словам, одного полицейского, который стал кричать на собравшихся людей и пытался увести задержанного, повалили на землю. В итоге стражи порядка отступили.





Туркмения находится в глубоком экономическом кризисе последние несколько лет. При этом страна обладает четвертыми в мире доказанными запасами природного газа. После начала пандемии коронавируса нового типа ситуация ухудшилась. Но это, как и сам экономический кризис, отрицается властями.







