+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Как выглядит счастье? Mark Formelle выпустит футболки с картинами незрячих детей

Как нарисовать грусть? Как изобразить процесс самовыражения? Взглянуть на мир глазами незрячих детей-художников поможет уникальная коллаборация Mark Formelle и белорусского проекта «Белоника Арт».

Mark Formelle приступил к созданию капсульной коллекции футболок, на которых будут нанесены необычные принты, сообщили в компании. Семь картин – семь настроений или состояний, знакомых каждому.

Авторами абстрактных работ стали ребята с нарушением зрения, объединенные желанием творить в благотворительном проекте «Белоника Арт».

Фото: Mark Formelle

Принты, в которых каждый увидит своё, будут подписаны на футболке не только привычной кириллицей, но и объемным шрифтом Брайля, который позволяет считывать информацию кончиками пальцев.

Моделями для продвижения коллекции станут сами авторы художественных работ, ученики особенной школы рисования. Часть средств, вырученных от продажи футболок, пойдет на дальнейшее развитие школы, а также организацию похожих школ в регионах.


Благотворительная коллекция Mark Formelle поступит в продажу ориентировочно в июле 2021 года, но помочь школе можно уже сейчас. В Instagram-аккаунте проекта @belonica.art желающие могут узнать всю необходимую информацию.
belmir.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Павел Знавец
Сяду в скорый поезд.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]