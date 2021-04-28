В Telegram появится функция групповых видеозвонков
Новшество обещают внедрить в следующем месяце. Во время звонка пользователи смогут подавлять шум.
Telegram в ближайшем времени запустить новый сервис групповых видеозвонков. Об этом основатель платформы Павел Дуров в среду, 28 апреля, сообщил на своей странице, пишет korrespondent.net
Дуров подчеркнул, что все пользователи Telegram будут видеть абонентов во время разговора. Кроме этого, они смогут поделиться экранами гаджетов и отредактировать шумовые искажения. В частности, подавить их.
Также в новой функции будет доступно шифрование звонков.
Отмечается, что групповой видеомессенджер станет доступным в Telegram в мае текущего года.
Напомним, испанский парень создал для своей 96-летней бабушки специальную консоль для связи в Telegram.
17:59 28/04/2021
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