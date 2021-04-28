Россияне на майские каникулы летят из Минска. Удобно и дешевле

В России длинные выходные: с 1 по 10 мая на работу ходить не надо. Все ждут незапланированные майские каникулы и подумывают, где бы отдохнуть за это время в условиях локдауна и коронавирусных ограничений.





Коронавирус не балует путешественников разнообразием направлений, но кое-что выбрать можно. В некоторых странах по приезде требуется лишь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, без каких-либо карантинов и дополнительных нюансов. Однако цены на такие перелеты иногда кусаются. Но жители России нашли выход – транзитом через Беларусь, а дальше – самолетом в теплые края к морю.





Но стоит учитывать, что вместе с неожиданными майскими каникулами добавились и новые неудобства: с 1 мая россиянам после возвращения из-за границы ПЦР-тест придется сдать дважды в течение пяти суток. Интервал между тестами должен составлять не менее суток, а результаты необходимо будет загрузить на портал госуслуг и самоизолироваться до получения отрицательных результатов второго теста.

Египет на майские – дешевле в два раза

После того как Россия и Египет объявили о восстановлении авиаперелетов, за два часа интерес россиян к египетским курортам подскочил в семь раз. Пока граждане РФ могут попасть на египетские курорты через Каир, а вот рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду начнут летать позже.





Но конкретной даты пока нет, а в отпуск уже хочется. Поэтому один из выходов для граждан России – улететь в Египет через Минск. Выгоднее всего – через турфирмы.





Действительно, бронировать туры в Египет через белорусских туроператоров выходит дешевле. Смотрим даты на майские праздники и видим ощутимую разницу. Сравниваем цены у одного и того же туроператора, представленного и в России, и в Беларуси: если подгадать с датами вылета, то аналогичные предложения будут отличаться по цене в два раза!

Почему же такая разная стоимость? Работник одной из белорусских турфирм (которая также представлена в России) объясняет, что пока все предложения от российских туроператоров – это регулярные перелеты до Каира. Это увеличивает и стоимость, и добавляет дискомфорт с точки зрения логистики. По слухам, чартерные рейсы возобновятся после 10 мая, а пока россияне летают через Беларусь.





"Действительно, россияне без труда бронируют отдых через нашу турфирму. Это можно сделать, связавшись через мессенджеры или позвонив нам. Оплату можно провести онлайн либо в ближайшем банке по реквизитам у себя на родине", – говорит турагент.

На майские – на море!

Пользуются ли такой лазейкой жители России? Еще как! Правда, турагент отмечает, что сейчас путевки на внезапные майские каникулы давно уже разобраны, а те предложения, что остались, слегка кусаются по ценам.





"Такой спрос от россиян на отдых через белорусские турфирмы был достаточно давно. В случае с Египтом – как только приостановилось авиасообщение и перестали летать чартерные рейсы. По Турции – не скажу, что обращаются массово. Был некоторый ажиотаж пару недель назад: многие россияне брали даже самые дешевые туры, чтобы просто куда-то выехать на майские праздники", – объясняет специалист.

Отдых в одной и той же гостинице, но через российскую и белорусскую турфирмы, существенно различается по цене. Примерно в одинаковые даты вылет из Минска на 8 ночей на двоих (прямо в точку назначения – Хургаду) обойдется в $1350 против такого же тура, но на 6 ночей с вылетом из Москвы (и до Каира) в $2800. Таких примеров немало: лететь из Беларуси выгоднее для кошелька и предполагает больше ночей в роскошном отеле.





Аналогичная ситуация и с Шарм-Эль-Шейхом. Отдых в одном и том же 4-звездочном отеле почти на одинаковые даты выезда тоже отличается по цене в два раза.





А вот авиаперелеты и самостоятельный отдых не столь выгодный: за ту же стоимость можно взять тур "все включено" и переложить все организационные нюансы на туроператора. Это тем более актуально в ситуации быстро меняющихся "ковидных ограничений", которые то вводятся, то отменяются в разных странах.





Если все же есть тяга к самостоятельной поездке на майские праздники, то можно быстро собрать чемодан и махнуть на моря прямо с 1 мая, успев взять самые дешевые билеты туда-обратно за 1652 рубля (около 640 долларов). Но здесь – очень неудобные пересадки, омрачающие отпуск, а билеты без багажа.

Турция открыта для Беларуси

С 15 апреля по 1 июня Россия ограничила авиасообщение с Турцией из-за коронавируса: теперь туристы выехать туда не смогут. Поэтому отдыхающие вынуждены переносить свои поездки или вовсе отменять их.





Российские туроператоры еще не успели убрать предложения для отдыха на турецких курортах, поэтому здесь тоже можно сравнить несколько схожих гостиниц "по звездности" и условиям – и с вылетом из Беларуси тоже выходит выгоднее.





Если планировать отдых через турфирму с вылетом из Минска, то в среднем поездка на 6 ночей в 5-звездочном отеле обойдется в районе 1000-1200 долларов.





Для путешествия понадобится отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до прохождения границы, а также заранее заполненная электронная форма.

Куда еще улететь в мае?

Для белорусов Хорватия пока закрыта, а вот правила въезда для туристов из России поменялись.





Россияне могут въезжать в Хорватию, выполнив ряд условий: отрицательный ПЦР-тест (сделанный не более чем за двое суток до прибытия) либо же сертификат о вакцинации от коронавируса (и "Спутником V" тоже, с момента введения второй дозы должно пройти не менее 14 дней). Если вы переболели коронавирусом, то справка о перенесенной болезни тоже подойдет.





Будьте готовы к тому, что на 10-й день пребывания надо будет пройти повторный тест на коронавирус.





"Горящие" туры из России в Хорватию на майские каникулы уже практически не найти, но некоторые туроператоры предлагают отдых в этой стране за 1000-1200 долларов на двоих за 7 ночей.





Черногория отменила все ограничения на въезд для туристов из России и Беларуси, в том числе и ПЦР-тестирование. Так что в туристический сезон-2021 отдохнуть там получится. Правда, даты, доступные для бронирования, на майские праздники почти не найти. А так цены на 9 ночей на оставшиеся туры стартуют от 1000 евро, если бронировать заранее на летний отпуск – дешевле.





Забронировать горящий тур на майские праздники из России в Черногорию тоже будет проблематично – путевки разлетаются быстро. Но на конец мая российские турфирмы предлагают более выгодные, нежели в Беларуси, условия отдыха – цены отличаются почти в 2 раза.





Чартерные рейсы в Албанию из Беларуси начнут летать с 26 мая 5 раз в неделю. Поэтому ближайшие доступные туры идут только с этой даты и начала июня.





К слову, в прошлом году Албания вошла в топ-10 направлений, куда любили ездить на отдых белорусы. На сегодня ПЦР-тесты и карантин для въезда в страну также не требуются. Однако по прибытии из Албании придется пройти 10-дневную самоизоляцию.





А еще на туристический сезон Албания отменила визы для россиян и белорусов – так что она снова может войти в десятку самых посещаемых стран в коронавирусных реалиях.



