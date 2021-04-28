Болгария обвинила группу россиян во взрывах на заводах. Так уничтожали боеприпасы для Грузии и Украины?
Прокуратура Болгарии подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая торговцу оружием Эмилияну Гебреву.
Следователи считают, что "есть определенное сходство в четырех взрывах на заводах по производству боеприпасов", где "уничтожили продукцию, которая должна была вывозиться в Грузию и на Украину".
В прокуратуре заявили, что шесть российских граждан находились на территории Болгарии в дни, близкие к датам взрывов и попытке покушения на Эмилияна Гебрева.
Согласно версии прокуратуры республики, покушение на Гебрева было совершено в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года, а взрывы произошли в ноябре 2011 года, два случая в 2015 году и один в 2020 году.
В российской дипмиссии уточнили, что София не информировала посольство РФ о расследовании взрывов.
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, ЕС должен разобраться, почему к складам боеприпасов имеют отношение частные предприниматели. Он считает, что Евросоюз "должен озаботиться ситуацией и в Чехии, и в Болгарии".
Прокуратура Болгарии
© Takashi Images/Shutterstock/FOTODOM
15:33 28/04/2021
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