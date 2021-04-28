В Беларуси появился новый документ: согласие пациента на сложное медицинское вмешательство
Министерство здравоохранения Беларуси ввело новый документ – согласие пациента на сложное медицинское вмешательство. Форма, установленная постановлением №36 от 15 апреля 2021 года, сегодня была опубликована на Национальном правовом интернет-портале.
Документ соответствует представлениям о правах человека на получение достоверной информации о состоянии собственного здоровья и совершение осознанных действий в его отношении.
До сегодняшнего дня в Беларуси не было единой формы добровольного согласия пациента на сложное медицинское вмешательство. Кроме пациента ее также могут подписывать законный представитель, опекун, супруг (супруги) иди один из близких родственников больного.
Пациент сможет сделать вывод о медицинском вмешательстве на основании полученной от врача информации: о целях процедуры, прогнозируемых результатах, возможных рисках и последствиях отказа от проведения операции.
Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 года.
Источник: Гомельская правда
14:52 28/04/2021
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