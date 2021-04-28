



Документ соответствует представлениям о правах человека на получение достоверной информации о состоянии собственного здоровья и совершение осознанных действий в его отношении.





До сегодняшнего дня в Беларуси не было единой формы добровольного согласия пациента на сложное медицинское вмешательство. Кроме пациента ее также могут подписывать законный представитель, опекун, супруг (супруги) иди один из близких родственников больного.





Пациент сможет сделать вывод о медицинском вмешательстве на основании полученной от врача информации: о целях процедуры, прогнозируемых результатах, возможных рисках и последствиях отказа от проведения операции.





Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 года.







