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В Беларусь возвращается долгожданное тепло

Прогнозируется переменная облачность, осадков почти не будет.


Теплая погода возвращается в Беларусь. Так, 29 апреля в некоторых районах будет до +18°С. Об этом сообщили в Белгидромете.

В четверг прогнозируется переменная облачность, осадков почти не будет, только во второй половине дня по западу республики пройдут небольшие кратковременные дожди.

Кроме того, ночью и утром в некоторых районах ожидается слабый туман. Ветер будет южный, юго-восточный 3-8 м/с, днем местами порывы до 12 м/с.

Ночью столбики термометров покажут от -2°С до +4°С. Днем будет по-весеннему тепло: от +11°С по северо-востоку до +18°С по юго-западу страны.
Источник: Надежда Белянская, kp.by
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