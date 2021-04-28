В Москве во время концерта на экране показали обращение Марии Колесниковой
В Москве в клубе Adrenaline Stadium во время концерта, посвященного 11-летию телеканала "Дождь", на экране показали обращение Марии Колесниковой.
Мария Колесникова / Из архива Еврорадио
Белорусская политзаключенная находится за решеткой с сентября 2020 года. Отрывок из обращения Колесниковой, записанного на случай ареста, прозвучал во время выступления российского музыканта Noize MC. А во время выступления белоруски Леры Яскевич на экране показали кадры из мирных протестов в Беларуси, передает Еврорадио.
13:52 28/04/2021
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