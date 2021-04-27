В Беларуси начнут выдавать сертификаты после прививки от коронавируса. Посмотрите, какими они будут
Министерство здравоохранения заявило, что в Беларуси начнут выдавать сертификаты людям, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции. Такая информация появилась на сайте ведомства.
Фото иллюстративное
Сертификат будут выдавать по желанию человека, если он планирует выезжать за границу. В Минздраве объясняют, что приняли такое решение, потому что пока не сформированы правила международного регулирования и требования к вакцинации, но, возможно, документ понадобится белорусам для поездок за границу.
Документ будет на русском и английском языках. В нем укажут ФИО и дату рождения человека, также подтверждение, что он сделал профилактическую прививку против COVID-19, прошел два этапа. Также название организации здравоохранения и вакцины.
Тем, кто не собирается выезжать из страны, могут внести информацию о прививках в медицинские документы и выдавать выписку с подтверждением.
В Беларуси с декабря 2020 года начали делать прививки российским «Спутник V» медикам. В феврале в страну прибыла партия китайского препарата Sinopharm, а весной 2021 года началась массовая вакцинация всех желающих. В стране наладили совместное производство российского препарата «Спутник V». Минздрав заявил о планах привить от ковида не менее 60% населения.
Источник: Сильные новости
12:58 28/04/2021
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