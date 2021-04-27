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Сертификат будут выдавать по желанию человека, если он планирует выезжать за границу. В Минздраве объясняют, что приняли такое решение, потому что пока не сформированы правила международного регулирования и требования к вакцинации, но, возможно, документ понадобится белорусам для поездок за границу.





Документ будет на русском и английском языках. В нем укажут ФИО и дату рождения человека, также подтверждение, что он сделал профилактическую прививку против COVID-19, прошел два этапа. Также название организации здравоохранения и вакцины.









Тем, кто не собирается выезжать из страны, могут внести информацию о прививках в медицинские документы и выдавать выписку с подтверждением.





В Беларуси с декабря 2020 года начали делать прививки российским «Спутник V» медикам. В феврале в страну прибыла партия китайского препарата Sinopharm, а весной 2021 года началась массовая вакцинация всех желающих. В стране наладили совместное производство российского препарата «Спутник V». Минздрав заявил о планах привить от ковида не менее 60% населения.