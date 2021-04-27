Новые куранты на витебской ратуше будут играть государственный гимн

На новых башенных часах городской ратуши в Витебске установили стрелки. Фото Юрия Шепелева





О планируемой замене главных часов города «ННВ» стало известно в марте — тогда была объявлена закупка новой часовой станции с четырьмя механизмами стоимостью 35 000 рублей. Устройство должно обеспечивать суточный ход не более 0,5 секунды.









В апреле наш корреспондент заметил, что с циферблата на северной стороне башни ратуши исчезли стрелки. Вероятно, их тогда сняли для изготовления замены по образцу.





Вчера стрелки демонтировали с остальных трех циферблатов курантов и заменили старый механизм новым. Сегодняшним утром витебляне могли слышать, как новые городские часы уже играют мелодию, хотя циферблаты оставались пустыми.













Так, в 10:00 куранты ратуши сыграли музыку, написанную в 1955 году Нестором Соколовским для гимна БССР. В 2002 году эта мелодия была утверждена как государственный гимн Республики Беларусь с переработанным советским текстом. Примечательно, что в конкурсе, который проводился госСМИ, участвовала и песня «Радзіма мая дарагая», чью мелодию должны были исполнять старые часы, установленные на витебской ратуше в 1973 году.





На новых башенных часах городской ратуши в Витебске установили стрелки. Фото Юрия Шепелева



