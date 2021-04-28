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МЧС: В Минске при пожаре в детском саду эвакуированы 153 человека

В Минске вчера при пожаре в детском саду на улице Денисовской были эвакуированы 153 человека.


В пресс-службе МЧС сообщили, что в 14:33 спасателям МЧС от работника яслей-сада №86 поступило сообщение о пожаре на 1-м этаже в помещении электрощитовой. 

Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, там наблюдался дым средней концентрации в помещении электрощитовой. Произошло загорание вводного распределительного устройства. По этой причине сработала пожарная сигнализация. Совместно с администрацией объекта работниками МЧС были эвакуированы 128 воспитанников и 25 работников. 

Пожар был ликвидирован при помощи порошкового огнетушителя. Огонь повредил вводное распределительное устройство, было закопчено помещение электрощитовой, пишет newsbel.by.

Причина данного происшествия в настоящее время устанавливается.
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