Задержание во время дружеской встречи в частной бане / @minobl_uvd





Новость об этом силовики проиллюстрировали фотографией застолья и бело-красно-белого флага на полу. Людей задержали и привезли в милицию. Женщин позже отпустили, а мужчин оставили.





Александр Ковалёв, Евгений Шалепень, Станислав Репкин и Евгений Литвинов — объявили голодовку. Они протестуют против того, что им предъявили обвинения в участии в массовом мероприятии и неповиновении сотрудникам милиции. У задержанных дома прошли обыски, Четверо задержанных мужчин —— объявили голодовку. Они протестуют против того, что им предъявили обвинения в участии в массовом мероприятии и неповиновении сотрудникам милиции. У задержанных дома прошли обыски, передает Еврорадио.









Суды проходили 27 апреля.