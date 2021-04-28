



По данным рейтинга, лидером вакцинации от коронавируса в мире являются Сейшельские острова. Там на 100 человек сделано 124 прививки от COVID-19. На Сейшелах вакцинировано 68% населения, а полностью привито 56 % островитян.





На втором месте Израиль, где на 100 человек сделано 116 прививок. Там вакцинировано 60% жителей, а полностью привито 56%.





На третьем месте Объединенные Арабские Эмираты, где на 100 жителей сделано 105 прививок. Там вакцинирован 51% граждан, а полностью привито 26%.





В Беларуси, которая в рейтинге занимает 101-е место, по данным The New York Times, на 100 человек сделано 3,5 прививки. При этом в стране вакцинировано 2,6% населения, а полностью привито 0,9%.









Скриншот The New York Times





В рейтинге вакцинации Беларусь находится между Новой Зеландией и Тунисом.





По состоянию на 27 апреля во всем мире было введено более 1,04 миллиарда доз вакцины, что составляет 14 доз на каждые 100 человек.