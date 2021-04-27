Их обвиняют в участии в массовых беспорядках и планах захвата административных зданий. Прокурор требует для обвиняемых 6 лет тюремного заключения, пишет belsat.eu





Судебный процесс над членами инициативной группы экс-кандидата в президенты Беларуси Светланой Тихановской Юрием Власовым, Дмитрием Ивашковым, Александром Шаболиным и Татьяной Каневской начался 12 апреля.





Суд над членами инициативной группы Светланы Тихановской. Фото: gp.by





Задержанных обвиняют в участии в массовых беспорядках и планах захвата административных зданий.





Сегодня во время судебных прений прокуроры Микушев и Остапенко потребовали для обвиняемых тюремное заключение. Для Юрия Власова – 6 с половиной лет колонии усиленного режима, Татьяны Каневской – 6 лет колонии общего режима, Александра Шабалина и Дмитрия Ивашкова – 6 лет колонии усиленного режима.





Оглашение приговора состоится в суде Железнодорожного района (судья Хлыщенков) 3 мая в 10.30, сообщает «Гомельская вясна».















