С 1 июня – в Болгарию. Какие будут правила въезда?

Глава туристической компании «TEDDY KAM» Тодор Камарашев рассказал порталу Республиканского союза туристических организаций о правилах въезда в Болгарию во время своего визита в Минск. Со ссылкой на министра туризма Болгарии гость анонсировал несколько вариантов въезда иностранцев в сезоне-2021. Это может быть ПЦР-анализ с отрицательным результатом, справка о наличии антител или сертификат о вакцинации. Вакцинация может быть сделана любой вакциной – не имеет значения, будет ли это российский «Спутник V» или вакцина других производителей. Правда, Тодор Камарашев оговорился, что «ситуация в Болгарии сейчас непростая – ждем назначения нового правительства».





Дату старта чартерных программ из Беларуси – 1 июня – гость подтвердил. В интервью порталу РСТО он рассказал, что в Беларуси почти 10 000 потенциальных туристов ожидают вылет на курорты Болгарии. Это – участники туров, которые были перенесены с прошлого на 2021 год, пишет vb.by



