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В мае “Белавиа” начинает полеты в Самару и Екатеринбург

Авиакомпания "Белавиа" в мае расширяет географию своих полетов и добавляет еще два маршрута в российском направлении. Теперь из Минска станет возможным улететь в Самару и Екатеринбург.

«Белавиа» начнет летать по маршруту Минск-Самара-Минск с 5 мая. “Полеты будут выполняться по средам с вылетом из Минска в 00.15 и прибытием в Международный аэропорт Самары «Курумоч» в 03.25. Обратные рейсы в столицу Беларуси планируется осуществлять в этот же день в 04.25 с прилетом в Национальный аэропорт Минск в 05.55”. Для всех аэропортов указано местное время. Перелет в одну сторону займет чуть более двух часов, пишут на сайте авиакомпании.

В Екатеринбург можно будет летать уже с 7 мая по пятницам “с вылетом из Минска в 23.10 и прибытием в 04.10 в Международный аэропорт «Кольцово». Обратный рейс планируется выполнять по субботам с вылетом в 05.10 и прибытием в Национальный аэропорт Минск в 06.25. Время для всех аэропортов указано местное. Перелет в одну сторону займет около трех часов”.

Минимальная стоимость билетов по тарифу «LIGHT» для Самары составит 84 евро в одну сторону и 163 евро туда-обратно. Для Екатеринбурга: в одну сторону 143 евро, в обе стороны – 233 евро.
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