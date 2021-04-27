+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Киберпреступления в Беларуси составляют более 92%. Осужденных за "политику" в стране нет?

МВД говорит, что киберпреступления составляют более 92% от общего количества преступлений в Беларуси

Более 92% преступлений относятся к хищениям путем использования компьютерной техники, сообщил начальник ГУПК КМ МВД полковник милиции Андрей Ковалев.


"Общеуголовная преступность уходит в сеть. Белорусы активно пользуются интернет-банкингом, количество электронных платежей возросло в несколько раз. Ковидная инфекция заставила весь мир перейти из офлайна в дистанционный онлайн", - отметил Ковалев, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД отметил, что количество таких преступлений растет. В 2014 году было зарегистрировано чуть более двух тыс. фактов киберпреступлений, в прошлом году - уже свыше 25 тыс.

Самыми распространенными при этом являются вишинг (выманивание у держателей банковских карт конфиденциальной информации по телефону) и фишинг (кражи конфиденциальной информации посредством мошеннических писем, сайтов и т.д.).
interfax.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Владимир Искорцев
"И спросила кроха..."
Павел Знавец
Сяду в скорый поезд.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]