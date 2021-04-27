



Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram.





28-летний иностранец был задержан в минской гостинице в минувшее воскресенье, 25 апреля, сотрудниками ГУБОПиК при силовой поддержке СОБРа.





А 20 апреля в торговом комплексе в Москве он вместе с подельниками ограбил предпринимателя. Грабители избили и связали предпринимателя, после чего забрали 110 000 долларов и скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело.





Задержанного водворили в изолятор временного содержания, решается вопрос о его передаче российской полиции.





Установлено, что в день задержания фигурант намеревался улететь в Украину, – сообщает МВД.



