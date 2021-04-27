За бело-красно-белую коробку от телевизора LG. В РУВД, которая находилась на балконе, на парня составили протокол по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), сообщают правозащитники.





Фото: charter97.org. Фото носит иллюстративный





Согласно протоколу, Андрей «в неустановленный период времени принял участие в пикетировании, разместив бумажное полотно бело-красно-белого цвета на стекле балкона».





Вину свою Пархоменко не признал, так как по его словам, коробку оставили предыдущие жильцы. В материалах дела имеется черно-белое фото коробки, но судья Юлия Инчина запросить у сотрудников РУВД цветное видео.





Судья отправила дело Андрея «на доработку».



