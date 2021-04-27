Шойгу пригласил воинский контингент Таджикистана на учения "Запад-2021"
Россия готова увеличить количество таджикских военнослужащих для обучения в военных вузах, ждёт воинский контингент республики на стратегических манёврах "Запад-2021", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Спланирован ряд учений в рамках ОДКБ, а в сентябре ждём таджикистанский воинский контингент на совместном стратегическом учении "Запад-2021"", - сказал Шойгу во вторник на переговорах с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо.
Он отметил, что РФ для укрепления боевого потенциала Вооружённых сил республики осуществляет поставки российского вооружения и техники, готовит на безвозмездной основе в российских военных вузах квалифицированные кадры для таджикистанской армии, пишет interfax.by
"В настоящее время у нас обучаются более пятисот ваших военнослужащих, а на фондах 201-й российской военной базы ежегодно проходят подготовку до тысячи младших специалистов. Готовы увеличить количество как обучаемых, так и специальностей", - сказал министр обороны РФ.
15:21 27/04/2021
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