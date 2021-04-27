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В Беларуси планируют официально ввести дистанционно-офисную форму работы

Министерство труда и социальной защиты Беларуси планирует обновить Трудовой кодекс. В документе появится новая форма работы – дистанционно офисная. Чиновники пришли к такому решению, потому что удаленный формат работы показал свою эффективность в условиях пандемии.


Производительность труда осталась на хорошем уровне. Но время показало, что более комфортным и продуктивным для людей может стать смешанный, дистанционно-офисный, формат работы. Сейчас разрабатываем новые изменения в Трудовой кодекс, планируем установить особенности регулирования труда работников, осуществляющих деятельность в таком режиме", - рассказал Игорь Старовойтов.

Новый вариант организации трудового процесса предполагает, что сотрудник может работать периодически дистанционно, а порой на стационарном рабочем месте, то есть в офисе. После того, как такой формат работы закрепят в Трудовом кодексе, специалисты смогут оформлять трудовой договор, который позволит установить официальные взаимные права и обязанности между работником и работодателем.
"При появлении такой главы в Трудовом кодексе специалисты станут более защищенными", - отметил Игорь Старовойтов, пишет БЕЛТА.
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