



Производительность труда осталась на хорошем уровне. Но время показало, что более комфортным и продуктивным для людей может стать смешанный, дистанционно-офисный, формат работы. Сейчас разрабатываем новые изменения в Трудовой кодекс, планируем установить особенности регулирования труда работников, осуществляющих деятельность в таком режиме", - рассказал Игорь Старовойтов.





Новый вариант организации трудового процесса предполагает, что сотрудник может работать периодически дистанционно, а порой на стационарном рабочем месте, то есть в офисе. После того, как такой формат работы закрепят в Трудовом кодексе, специалисты смогут оформлять трудовой договор, который позволит установить официальные взаимные права и обязанности между работником и работодателем.

"При появлении такой главы в Трудовом кодексе специалисты станут более защищенными", - отметил Игорь Старовойтов, пишет БЕЛТА.







