



По данным Министерства образования, в этом году на платное и бюджет в вузы планируют принять 54,9 тысячи абитуриентов. Минимальные пороговые баллы, с которыми у парней и девушек будут принимать документы в вузы и колледжи, остались такими же, как и в 2020-м.





Выглядят они так:





- от 10 баллов по русскому или белорусскому языкам (для будущих филологов — от 25);

- от 20 баллов по математике, физике, химии и биологии;

- от 25 баллов по истории, обществоведению, географии, иностранным языкам;

- от 10 баллов по математике, физике, химии, биологии, если это второй профильный предмет;

- от 15 баллов по истории, обществоведению, географии, иностранным языкам, если это второй профильный предмет.





Кроме того, по некоторым специальностям в ряд вузов абитуриенты смогут подавать сертификаты, даже если набрали от 7 баллов. Документы с такими результатами примут комиссии Военной академии, Университета МЧС, Института пограничной службы, военные факультеты гражданских вузов.







