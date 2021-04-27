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В Минобразования рассказали, с какими минимальными пороговыми баллами будут принимать в вузы и колледжи в этом году

На сайте Министерства образования опубликовали минимальные пороговые баллы, с которыми абитуриенты-2021 смогут подавать документы в вузы и колледжи. Так, результат ЦТ по русскому или белорусскому должен быть от 10 баллов и выше.


По данным Министерства образования, в этом году на платное и бюджет в вузы планируют принять 54,9 тысячи абитуриентов. Минимальные пороговые баллы, с которыми у парней и девушек будут принимать документы в вузы и колледжи, остались такими же, как и в 2020-м.

Выглядят они так:

- от 10 баллов по русскому или белорусскому языкам (для будущих филологов — от 25);
- от 20 баллов по математике, физике, химии и биологии;
- от 25 баллов по истории, обществоведению, географии, иностранным языкам;
- от 10 баллов по математике, физике, химии, биологии, если это второй профильный предмет;
- от 15 баллов по истории, обществоведению, географии, иностранным языкам, если это второй профильный предмет.

Кроме того, по некоторым специальностям в ряд вузов абитуриенты смогут подавать сертификаты, даже если набрали от 7 баллов. Документы с такими результатами примут комиссии Военной академии, Университета МЧС, Института пограничной службы, военные факультеты гражданских вузов.
Источник: TUT.BY
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