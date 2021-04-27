Мининформ прекратил трансляцию 2 иностранных телепрограмм
Со вчерашнего дня, с 26 апреля 2021 года, прекратили трансляцию российские программы «Наш Футбол» и «НЮ АРТ ТВ» (NU ART TV).
Они прекращены по причине истечения срока действия разрешений на вещание на территории Беларуси.
До апреля текущего года эти программы распространялись именно на основании выданного Министерством информации разрешения на 3-летний период, пишет belnaviny.by.
14:01 27/04/2021
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