+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Мининформ прекратил трансляцию 2 иностранных телепрограмм

Со вчерашнего дня, с 26 апреля 2021 года, прекратили трансляцию российские программы «Наш Футбол» и «НЮ АРТ ТВ» (NU ART TV).


Они прекращены по причине истечения срока действия разрешений на вещание на территории Беларуси. 

До апреля текущего года эти программы распространялись именно на основании выданного Министерством информации разрешения на 3-летний период, пишет belnaviny.by. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Владимир Искорцев
"И спросила кроха..."
Павел Знавец
Сяду в скорый поезд.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]