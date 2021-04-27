+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

ГАИ: автоматическая фиксация отсутствия техосмотра работает в выборочном режиме

В Беларуси наличие техосмотра у водителей стали выявлять с помощью камер фотофиксации.

ГАИ: автоматическая фиксация отсутствия техосмотра работает в выборочном режиме
Фото: © Белновости
Отныне Госавтоинспеция данный контроль осуществляет в автоматическом режиме.

Об этом сегодня, 27 апреля, на брифинге заявил замначальника главного управления Госавтоинспекции МВД Александр Занимон. 

Однако сегодня проверку техосмотра подобным методом осуществляют выборочно.

Данные меры мотивируют владельцев транспортных средств проходить ТО.

Хочу вас уверить, такая возможность вынесения постановлений в автоматическом режиме существует.

Отдельные СМИ уже получили фотографии вынесенных постановлений о привлечении лиц к административной ответственности. Это не фейк, - заявили в ГАИ.

Методы подобной фиксации помогают выявлять случаи нарушений скоростного режима и осуществляют мониторинг общественной безопасности.

Кроме этого, проверка наличия техосмотра проводится выборочно. Например, некоторые водители получили постановление о нарушении скоростного режима, но миновали штраф за техосмотр.

Сотрудники ГАИ не все нарушения правил дорожного движения прогоняют через фильтр. 
 
Источник:  Евгения Браун, Белновости
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Владимир Искорцев
"И спросила кроха..."
Павел Знавец
Сяду в скорый поезд.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]