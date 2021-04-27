В Китае запретили освещать победу Хлои Чжао на «Оскаре»

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Чжао, родившаяся в Китае, но в позже переехавшая в США, стала первой в истории китаянкой и второй женщиной, завоевавшей «Оскар» в номинации «Лучший режиссер». Ее картина также оказалась лауреатом главной награды премии как «Лучший фильм». Однако отдел пропаганды Компартии КНР запретил государственным СМИ писать о триумфе Чжао из-за ее «предыдущих публичных высказываний», передают источники изданию WSJ.





Инсайдеры подчеркнули, что в настоящее время поисковые запросы о Чжао на крупнейших в КНР поисковиках Sogou и Baidu и ведут только на ранние новости о режиссере или на удаленные публикации об «Оскаре». Стираются также сообщения пользователей о Чжао в соцсетях Wechat, Weibo и Zhihu.





Отмечается, что среди крупных государственных СМИ Китая про победу Чжао на «Оскаре» написало только англоязычное издание Global Times. В своей заметке они призвали кинематографистку «избегать трений» и «стать более зрелой».



