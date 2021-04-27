Пенсионерка показала тюремную котлету

Людмила Авилова, 61-летняя пенсионерка из-под Борисова, провела 10 суток в тюрьме. Осудили ее за «одиночный пикет» - так трактовал судья небольшую дощечку, выкрашенную в бело-красно-белые цвета, расположенную на фасаде частного дома.