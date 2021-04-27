Умер Абдулла из "Белого солнца пустыни", ему было 85 лет





Грузинский актер Кахи Кавсадзе, известный по фильму "Белое солнце пустыни" скончался в возрасте 85 лет, об этом сообщил телеканал "Рустави 2".





Кавсадзе переболел коронавирусом в конце прошлого года - в ноябре он был госпитализирован, а декабре его брат сообщил, что актер вылечился и чувствует себя хорошо. Медики, комментируя лечение Кавсадзе, сообщали, что некоторое время он был подключен к аппарату искусственного дыхания.





Уже в феврале этого года актер снова попал в больницу - на этот раз с двусторонним воспалением легких. Состояние его врачи оценивали как стабильно тяжелое.





Кахи Кавсадзе - советский и грузинский актер, обладатель большого количества наград и премий. Уроженец Тбилиси происходил из семьи потомственных музыкантов, окончил Тбилисский театр имени Шота Руставели, и играл в нем более 45 лет. Кавсадзе снялся более чем в 80 фильмах и театральных работах. Именно по роли Абдуллы артист стал известен на просторах бывшего СССР. Среди киноработ актера – также роли "Мелодиях Верийского квартала", "Древе желания", "Покаянии".





В 2009 году Кавсадзе стал обладателем Государственной премии имени Котэ Марджанишвили, а в следующем году стал лауреатом Госпремии имени Шота Руставели. В 2008 году звезда Кахи Кавсадзе была открыта перед театром Руставели в центре Тбилиси.











