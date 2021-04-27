— Озвученные Александром Лукашенко истории о подвалах в Гомельской области, мятеже и покушении — это проявление собственных фобий или же попытка устрашения других?





— У меня создалось впечатление, что развернувшиеся события — результат совместного проекта российско-белорусских спецслужб. Я уже писал об этом на фейсбуке. Задача двоякая — с одной стороны, «шефа» попугать, поддержать сформировавшееся у него состояние страха и тревоги за неопределенное будущее. Нашли и наиболее болезненную точку — дети.





А с другой, продолжить общую стратегию устрашения всего и всея, используя тактику «выжженной земли». Дабы искоренить до корня всякие предпосылки инакомыслия и инакодействия. Чтобы никому не было повадно и все знали, что их ждет в случае неподчинения.





Ну, а в качестве национального колорита — погреб, да и под Гомелем (украинский след). В пользу этого говорит и контекст событий — в преддверии встречи с всемогущим соседом в Москве и празднования праздника Победы. Надо же идеолого-политическое обоснование возможного введения жестких ограничений.





Но, как мне кажется, здесь даже не этот эпизод важен. С точки зрения властей, страх стал самым действенным оружием в борьбе с инакомыслящими. Круги пошли — начали увольнять, начали выкорчевывать любое инакомыслие, расправляться с неугодными.





— Чем объяснить инициативность чиновников, которые могли бы и промолчать, но вдруг решили рассказать о прорывах через границу сотен джипов, о выброшенных в мусорку упаковках от санкционной косметики? Это общее психологическое состояние во властных кругах, способ заявить о себе?





— Опять-таки надо заглянуть в контекст — готовящийся Декрет о Совете безопасности и его экстраполномочиях говорит о недоверии ко всем, в том числе и премьеру. Если такое недоверие стало очевидным, челяди надо продемонстрировать свою лояльность и «побить копытом», так сказать.





Ну, а дополнительные усилители являются косвенным признаком, что убедительность посланного властью месседжа низка даже для приближенных. Поэтому необходимо еще раз заявить о себе: мы рядом, мы лояльные, мы вместе, мы поддерживаем и т.д.





Но я тут не исключаю, что это не только инициатива снизу, но и сверху: «Покажите, что мы не одни. Что вот эти люди — рядом, и они демонстрируют свою солидарность». Поэтому все это вполне естественно. Все та же мантра — мы не боимся, мы сильны… говорящая об обратном.





— Среди спортсменов снова собирают подписи под провластным письмом. Это событие из той же оперы?





— Это продолжение того же самого — рекрутирование сторонников всеми возможными методами и средствами. Выбор спортсменов в качестве рекрутируемых тоже очевиден — они же люди подневольные и полностью зависимые от госфинансирования. А в современном спорте нет денег, нет достижений. Но, как говорится, используем то, что под рукой





— Можно ли ожидать, что подобные заявления со стороны представителей властей будут звучать все чаще?





— Абсолютно очевидно. Ведь все провластники связаны одной цепью. Потонет он и потянет всех за собой. Тут иллюзий не должно быть никаких. И когда человек сам находится в устрашенном состоянии, он начинает не верить никому.





Демонстрация недоверия вызывает еще большую тревогу у приближенных. Кормиться-то надо, а другого мы не умеем и осознаем это. Как следствие, сразу же находящиеся рядом начинают тревожиться. И демонстрировать еще более повышенную степень своей лояльности. Что, как в порочном круге, приводит не к успокоению, а к еще большему напряжению.





Ну, и особая категория лиц, стремящихся попасть в плоскость восприятия главного лица, выслужиться дабы удостоиться чести быть приближенными к тому самому кругу. Это наиболее опасная для общества категория, которая не гнушается в выборе средств. А моральность для них совсем уж дело второстепенное. Сейчас они начали выслуживаться особенно ретиво.





— Как подобные информационные вбросы действуют на среднестатистического гражданина, не посвященного в тонкости пропаганды?





— Эффект один — страхи будут нарастать. Только результат может быть противоположный. Человек, загнанный в угол, находящийся в состоянии стресса, может проявить безрассудство, терять ведь нечего.





Посему победа в любом случае будет пиррова. Даже колеблющиеся граждане осознают безрассудство власти, что «крыша окончательно поехала», что ничего хорошего уже не будет. Для большинства неадекватность происходящего и так была очевидна, но колеблющаяся часть общества до сих пор верила в чудо. Но чуда не произошло и ожидание его беспочвенно.





Сейчас позиция полностью обозначена: дальше хоть трава не расти, мы не остановимся ни перед чем. Будем стращать всех.





— И своих, и чужих?





— Своих в первую очередь. Почему? Свои — это последний окоп, рубеж. Дальше-то отступать некуда. А чужим-то видно и ясно все. Да и проблемы-то чьи ­— проблемы-то наши и решать их вместо нас никто не будет.