+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Таможенный комитет разъяснил, как будут работать белорусские санкции по Skoda

Государственный таможенный комитет Беларуси пояснил, что санкции против Skoda и других товаров вступят в силу 5 мая. С этого времени можно будет въезжать на автомобилях Skoda, которые уже зарегистрированы в государствах — членах ЕАЭС. То же самое касается временно ввозимых машинах, в том числе для личного пользования.


В комитете отдельно отметили, что не будут оформлять Skoda в других случаях и не станут пускать их «в свободное обращение». Также нельзя будет регистрировать уплату утильсбора на Skoda, в том числе при ввозе из государств — членов ЕАЭС. То есть в страну нельзя ввезти и те машины запрещенного бренда, сборка которых осуществляется в России, если это не временный ввоз для личного пользования.

Также таможня подтвердила, что санкции не касаются ввоза продукции Nivea и Liqui Moly для личных нужд. Такая норма есть в постановлении Совмина о санкциях, пишет Office Life.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Владимир Искорцев
"И спросила кроха..."
Павел Знавец
Сяду в скорый поезд.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]