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В НАСА подготовятся к столкновению астероида с Землей

Специалисты НАСА будут готовиться к столкновению условного астероида с Землей. Об этом сообщается на сайте организации.

Изображение: NASA, International Space Station Expedition 59

Масштабные исследования проведут ученые Лаборатории реактивного движения (JPL), входящей в состав НАСА. Учения позволят специалистам национального управления и соответствующих организаций в других странах выработать план, который поможет избежать столкновений с небесными телами или минимизировать ущерб от подобных инцидентов. Исследование начнется 26 апреля — вместе с открытием мероприятия IAA Planetary Defense Conference — и продлится в течение пяти дней.

«Каждый раз, когда мы участвуем в учениях такого рода, мы узнаем больше о том, кто окажется ключевыми фигурами в случае бедствия», — заявил специалист НАСА по планетарной защите Линдли Джонсон (Lindley Johnson). По словам специалиста, именно подготовка и согласованность действий уполномоченных органов по всему миру поможет избежать катастрофы.

26 апреля участники конференции IAA Planetary Defense Conference должны объявить об учебной тревоге, информирующей об опасном сближении Земли и некого астероида. В течение пяти дней специалисты займутся планированием траектории небесного тела и разработают шаги по устранению угрозы. По словам ученых, в будущем подобная тревога будет поднята каждый раз, когда вероятность столкновения Земли с определенным небесным телом составит как минимум 1 к 100.

В ходе конференции участники мероприятия также обсудят запуск космического аппарата DART (Double Asteroid Redirection Test), который состоится до конца 2021 года. С помощью DART НАСА протестирует возможность использования кинетического удара для изменения траектории астероидов.

В конце февраля стало известно, что к Земле приблизится астероид размером со стадион. По данным научно-исследовательского центра НАСА JPL, диаметр астероида 2020 XU6 составляет 213 метров. Ученые рассказали, что объект пролетит на расстоянии около четырех миллионов километров от планеты, пишет Лента.Ру.
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