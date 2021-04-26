Лукашенко решил восстановить жизнь в зоне отчуждения

Своим оппонентам Лукашенко не разрешил провести какие-либо мероприятия в связи с 35-й годовщиной аварии. Они тем временем нашли много общего между прошлым и современной Белоруссией: власти лгут, а жизнь человека для них ничего не стоит.





В день годовщины аварии на ЧАЭС Александр Лукашенко традиционно отправился в пострадавшие районы. В понедельник в Брагине он неожиданно и незапланированно, как утверждает его пресс-служба, собрал совещание и распорядился к сентябрю подготовить программу возрождения земель Полесского государственного радиационно-экологического заповедника и вокруг него. «Мы должны выработать, я ее так понимаю, завершающую, окончательную программу возрождения этих земель. Как мы ее часто называли, ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. Окончательно», – сказал Александр Лукашенко. «Потому что мы прожили 35 лет после чернобыльской катастрофы и на практике поняли, каким путем нам надо не то что идти, а восстанавливать жизнь», – пояснил он причину. Лукашенко распорядился не восстанавливать совсем уж мелкие деревни. Развивать на восстановленных территориях будут сельское хозяйство, деревообработку, лесозаготовку. Было также поручено рассмотреть целесообразность строительства железной дороги Житковичи–Ельск. «Ну и другие дороги надо подтягивать. Словом, надо восстанавливать район, определиться, где будут жить люди. Мы должны понимать, какие предприятия там построить, какие будут рабочие места», – сказал Александр Лукашенко.





Напомним, что в стране и так ежегодно принимаются соответствующие пятилетние программы. Очередная – на 2021–2025 годы – принята совсем недавно, в марте нынешнего года. Таких масштабных планов этот документ не предусматривает.





Как указывается на сайте Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, его площадь составляет 217,2 тыс. га. Создан он в 1988 году на самых «грязных» отчужденных землях. Население оттуда было эвакуировано, вести сельское хозяйство на этих землях было запрещено. Речь идет о 30-километровой зоне ЧАЭС Брагинского, Наровлянского и Хойникского районов. До аварии здесь проживали 22 тыс. человек. Создавая заповедник, власти Белоруссии решили проводить на отчужденных территориях научные исследования растительного и животного мира, изучать влияние на них радиоактивного загрязнения, а также отрабатывать технологии по реабилитации загрязненных территорий.





Уже по распоряжению Лукашенко в заповеднике была создана экспериментальная база, включающая животноводческую ферму, плодовый сад, пчелиную пасеку, питомники для выращивания посадочного материала персиков, абрикосов, яблонь, производственные деревообрабатывающие участки. Сельхозпроизводство было восстановлено на 700 га земель. Заповедник предлагает и туристические услуги – там можно находиться без вреда для здоровья до пяти дней.





Как сообщается на сайте МЧС Белоруссии, в ведении которого расположен этот объект, на территории заповедника находится около 30% выпавшего на территорию Беларуси цезия-137, 73 % – стронция-90, 97 % – изотопов плутония-238, 239, 240. В 1986 году максимальная плотность загрязнения почвы цезием-137 достигала 1622 Ки/км2, стронцием-90 – до 70 Ки/км2, изотопами плутония-238, 239, 240 – до 5 Ки/км2, америцием-241–3 Ки/км2, мощность дозы гамма-излучения – до 2000 мкР/час (20 мкЗ в/час). Как отмечают эксперты, чтобы цезий-137 перестал быть опасным для здоровья людей, должно пройти минимум шесть периодов полураспада. Пока прошел только один.





«Для территории заповедника характерно наличие высоких уровней загрязнения трансурановыми радионуклидами с большими периодами полураспада: плутония-238 – 87,7 года, плутония-239 – 24 110 лет, плутония-240 – 6564 года, плутония-241 – 14,4 года, америция-241 – 433 года. В связи с этим большая часть территория заповедника даже в отдаленной перспективе не может быть возвращена в хозяйственное пользование», – сообщает МЧС Белоруссии на своем сайте.





Высказать свое мнение о происходящем и провести традиционные акции в годовщину аварии на ЧАЭС оппонентам власти не позволили. Ранее они были традиционными для белорусской оппозиции. В разные периоды массовость «Чернобыльского шляха» (пути) была разной. Например, в 2006 году на волне протестов после президентских выборов на улицы Минска вышло более 50 тыс. человек, были серьезные столкновения с милицией. В 2011-м в стране также шли массовые репрессии, и акций не было, а в прошлом году акцию отменила сама оппозиция из-за эпидемии коронавируса.





В этом году заявку властям подавали председатель Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, глава Белорусского народного фронта (БНФ) Григорий Костусев и представитель Белорусской социал-демократической партии (БСДП) Людмила Волкова. В оргкомитете кроме них также представители движения «За свободу» и штаба Светланы Тихановской.





Ожидаемо власти в проведении акции отказали. В Минске утром понедельника состоялось несколько локальных акций: маршем прошли девушки с зонтиками не в бело-красном, как обычно, а в черном. Кроме того, один из заявителей за этот период успел оказаться в СИЗО КГБ. Григория Костусева обвиняют в участии в заговоре с целью захвата власти. Предполагалось, что нынешний «Чернобыльский шлях» пройдет под лозунгами «Остановить правовой Чернобыль» и «35 лет Чернобылю в Беларуси, катастрофа продолжается».





Со специальным заявлением по поводу трагической даты выступила лидер белорусских протестов Светлана Тихановская. «К сожалению, Беларусь сейчас переживает второй политический и гуманитарный Чернобыль. 35 лет назад государство продемонстрировало, что человеческие жизни для него ничего не значат. И то же самое мы видим сейчас: те, кто называет себя властью, не служат белорусам, а уничтожают белорусов – пытками в тюрьмах, насилием на улицах, уголовными делами за желание перемен», – говорится в заявлении. По мнению Тихановской, то время и нынешнюю Белоруссию объединяет ложь, которая «буквально ощущается в воздухе». «35 лет назад государство решило врать людям о катастрофе. И сейчас нам снова врут: про масштабы пандемии, про результаты выборов, про то, что в Беларуси нет сотен заключенных по политическим мотивам», – констатировала она. Светлана Тихановская призвала белорусов вечером в 20.30 зажечь свечи возле храмов в память о Чернобыле.