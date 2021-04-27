В Минске проверяют сообщения о минировании четырех школ

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На электронную почту нескольких учреждений образования поступили электронные сообщения о заложенном взрывном устройстве. В частности, речь идет о школе №144 по ул. Красина, 65, школе №2 по ул. Семеняко, 38, школе №51 по ул. Дроздовича, 3 и школе №4 по ул. Красноармейская, 11.





На местах работают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности, работают саперно-пиротехнические группы. Правоохранители приносят извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности, и благодарят за проявленное терпение и понимание.