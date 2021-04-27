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«Ночью заставляют строиться»: Дашкевич рассказал про новые жестокие условия для политических в ИВС

Дмитрия Дашкевича задержали 23 апреля во время стражи в Куропатах. Вчера над ним состоялся суд и Дмитрия наказали 20 сутками ареста. Его жена Настя Дашкевич рассказала со слов мужа, какие новые жесткие условия содержания сейчас практикуют в изоляторах.


 — Дмитрий заявляет, что для политических создали параллельные условия: отдельные подъемы, отличающиеся от остальных узников, проверки ночью (2 раза за ночь выстраиваются в 23 и 3 ночи), отсутствие матрасов, пренебрежительное отношение и отсутствие передач. (Передачу у меня не взяли утром и вечером, потому что не осужден, хотя раньше брали). При том для заключенных, которые не по статьям «о пикетах» условия другие.

Назвал это геноцидом, сравнил с геттом. Попросил перенести суд, потому что плохо себя чувствует — не спит несколько дней нормально. Суд отказал. Далее Дмитрий традиционно рассказал о смысле стражи и том, что он делает. Акцентировал внимание, что он никоим образом не останавливает машины и никому ничего не навязывает. Когда едет машина — он поднимал руку с буклетом о Куропатах. Кто-то останавливается и берет буклет, а кто-то едет дальше.
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