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Сингапур возглавил список самых безопасных стран в период пандемии коронавируса, об этом сообщает издание The New Zealand Herald.





Причинами того, пишет Sputnik, что Сингапур занял первое место в рейтинге безопасности, стали массовая вакцинация и эффективные меры по борьбе с коронавирусом.





Ранее, в ноябре 2020 года, в аналогичном рейтинге Новая Зеландия занимала первое место. Но сейчас уступила Сингапуру, который уже вакцинировал почти 20% своего населения.





Основные показатели, которые учитывают при проведении исследовании:





- общее количество заболевших;

- показатели смертности;

- количество тестирований;

- темпы вакцинации населения.





У Сингапура по итогам вышло 79,7 балла, а Новая Зеландия недобрала одну десятую балла - 79,6.





Кто еще в лидерах?





В первых строчках рейтинга попали Австралия (76,2 балла) и Израиль (74,9 балла), они заняли третье и четвертое места соответственно.





Россия на 22 месте с 60,9 баллами. Эти показатели лучше, чем, к примеру, у Португалии и Испании - 59,7 балла у обеих стран, а также Германии (54,9 балла) и Австрии (54,2 балла).





Последними в списке рейтинга, в который вошли 53 страны, оказались Аргентина (41,4 балла), Польша (40,6 балла) и Бразилия (39,1 балла). Индия, страдающая от второй волны вируса, находится на 30 месте.





Мировая статистика по коронавирусу





По данным университета Джона Хопкинса, число зараженных коронавирусом в мире по состоянию на утро 27 апреля составляет более 147,5 миллионов человек, свыше 3,1 миллиона пациентов скончались от осложнений.





Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили более 32 миллионов зараженных. Индия находится на втором месте — 17,3 миллиона, на третьем — Бразилия (14,3 миллиона).















