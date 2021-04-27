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Под Пинском бешеный волк потревожил людей

В лесу возле деревни Борки Пинского района волк пытался напасть на людей. Поиском хищника занялись охотники и пограничники, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Пинский райисполком.



"26 апреля на юге Пинского района снова объявился агрессивный волк. В лесном массиве в окрестностях приграничной деревни Борки Ласицкого сельсовета дикий зверь потревожил людей. Хищник вышел к работавшим лесникам, стал приближаться, скалился и рычал. Мужчины сели на служебный транспорт и покинули лес", - рассказали подробности в райисполкоме.

На поиски хищника в пограничной полосе мобилизованы охотники районной организации БООР и пограничники, задействованы служебные собаки. Поисковая операция по изъятию дикого животного продолжалась до наступления темноты и возобновилась на рассвете. Сегодня в Пинском райисполкоме пройдет совещание по координации соответствующих служб.

"По внешним признакам волк выглядит и ведет себя как бешеный: шерсть клочковатая, походка вялая, прихрамывал", - отметили в райисполкоме. Бешенство подтвердилось и у волка, который атаковал соседний с Борками Ласицк 5 апреля. Тогда хищник покусал трех людей и несколько домашних животных. На следующий день его застрелил егерь местного БООР.
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