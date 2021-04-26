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В Бресте со стрельбой задержали таксиста с наркотиками

Оперативным сотрудникам наркоконтроля Ленинского РОВД Бреста поступила информация о причастности 28-летнего жителя областного центра к незаконному обороту наркотиков.


Вечером 22 апреля мужчину застали за рулем автомобиля такси на выезде из города, пишет 1reg.by, при этом он проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться.


Преследуемый автомобиль удалось остановить выстрелом по колесу из табельного оружия. В салоне машины оперативники обнаружили свёрток с альфа-PVP. 


 
Видео МВД

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
Источник: Алесь Верасень
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