В Бресте со стрельбой задержали таксиста с наркотиками
Оперативным сотрудникам наркоконтроля Ленинского РОВД Бреста поступила информация о причастности 28-летнего жителя областного центра к незаконному обороту наркотиков.
Вечером 22 апреля мужчину застали за рулем автомобиля такси на выезде из города, пишет 1reg.by, при этом он проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться.
Преследуемый автомобиль удалось остановить выстрелом по колесу из табельного оружия. В салоне машины оперативники обнаружили свёрток с альфа-PVP.
Видео МВД
Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
Источник: Алесь Верасень
09:12 27/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение